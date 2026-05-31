Nieuwe naam kind Jennifer Lopez duikt op in afstudeerbericht

Op sociale media wordt gespeculeerd dat Emme Muñiz (18), een van de kinderen van Jennifer Lopez (56), de naam Oskar gebruikt. Aanleiding is een bericht van een Instagramaccount van Windward School, waar een afgestudeerde leerling wordt aangeduid als Oskar Muñiz. Emme is de tweelingzus van Max.

In het bericht staat dat Oskar na de zomer gaat studeren aan Sarah Lawrence College in New York. Verschillende Amerikaanse media leggen een verband met Emme, een van de tweelingkinderen van Lopez en Marc Anthony. Eerder deze maand rondde Emme de middelbare school af.

Lopez heeft niet gereageerd op de berichtgeving. Ook van Emme of Oskar is geen publieke verklaring verschenen.

Emme kwam in 2022 samen met Lopez op het podium tijdens een optreden in Los Angeles. Daarbij gebruikte Lopez genderneutrale voornaamwoorden voor haar kind.