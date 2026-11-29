JERUZALEM (ANP/AFP/RTR) - Het Israëlische kabinet heeft zondag ingestemd met de toelating van een eerste proefproject met een internationale stabilisatiemacht in Gaza. Zo'n macht zou de ontwapening van de Palestijnse beweging Hamas als eerste taak krijgen, meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken.

"Het doel van Israël is duidelijk en onveranderd: de ontwapening van Hamas", aldus het ministerie in een verklaring. Daarin staat ook dat Israël blijft samenwerken met de Verenigde Staten en de Vredesraad (Board of Peace) van Donald Trump "wat betreft alle zaken die met Gaza te maken hebben".

Het land beschuldigt Hamas ervan afspraken te hebben geschonden en stelt: "Er zal geen sprake zijn van wederopbouw in Gaza voordat Hamas is ontwapend en de gehele Gazastrook is gedemilitariseerd."

Sinds het staakt-het-vuren-akkoord van oktober 2025 heeft Israël zeker 1600 Palestijnen gedood in Gaza. In diezelfde periode kwamen vijf Israëlische soldaten om in het Palestijnse gebied, waarvan bijna 70 procent onder controle staat van het Israëlische leger.