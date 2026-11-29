Een bezoeker van het concert van Harry Styles in Melbourne is zaterdag van het balkon in de zaal gevallen. Volgens de Australische nieuwssite 7 News viel de vrouw na afloop van het concert enkele meters naar beneden op een rij stoelen.

Een woordvoerder van de ambulancedienst verklaarde aan 7 News dat een vrouw van in de 30 is behandeld aan "verwondingen aan het boven- en onderlichaam". Daarna is ze "in stabiele toestand" naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens ooggetuigen was de vrouw samen met een aantal andere vrouwen selfies aan het maken aan de rand van het balkon. Volgens hen gedroegen ze zich luidruchtig en dronken.

Styles is momenteel bezig met zijn Together, Together-tour. Het incident vond plaats in het Marvel Stadium in Melbourne, waar Styles in totaal vier keer optreedt. Zaterdag was het tweede concert in de reeks.