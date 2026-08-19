Israël zegt dood 5-jarige in Gaza te onderzoeken

JERUZALEM (ANP/RTR) - Het Israëlische leger heeft gezegd een intern onderzoek te hebben ingesteld naar de dood in de Gazastrook van de 5-jarige Hind Rajab begin 2024. Het is volgens het leger een juridische verplichting "uitzonderlijke incidenten tijdens gevechten te onderzoeken".

Het meisje Hind was met familie in een auto in Gaza-Stad op de vlucht. De auto werd onder vuur genomen. Zij overleefde het en kwam lange tijd in telefonisch contact met de Rode Halve Maan en zei te worden beschoten door een Israëlische tank. Palestijnse hulpverleners kwamen, maar overleefden het ook niet. Hun lichamen en die van Hind zijn later teruggevonden nadat de Israëli's zich hadden teruggetrokken.

De zaak is in handen van een speciale militaire onderzoeksafdeling. Die heeft ook de dood van zeven hulpverleners van World Central Kitchen in april 2024 onderzocht. Daar is volgens de onderzoekers "geen redelijke verdenking van strafbaar wangedrag uit gebleken".