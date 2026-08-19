Metalband Demon Hunter klaagt Netflix aan om KPop Demon Hunters

Een Amerikaanse metalband heeft streamingdienst Netflix aangeklaagd over het gebruik van de naam KPop Demon Hunters. Entertainmentsite TheWrap schrijft dat de band Demon Hunter zich onder meer beklaagt over de succesvolle animatiefilm en de geplande wereldwijde concerttour rond KPop Demon Hunters.

De metalband is al sinds 2000 actief en heeft op Spotify zo'n 350.000 maandelijkse luisteraars. De Amerikaanse groep beweert dat de plannen van Netflix zorgen voor een "bijna complete overlap" met hun eigen aanbod. Ook stelt Demon Hunter in de aanklacht dat Netflix voor "verwarring" heeft gezorgd door het gebruik van het merk KPop Demon Hunters omdat deze op Demon Hunter zou lijken. Volgens de BBC werd als bewijs onder meer een mail aangedragen van iemand die 500 dollar zou hebben uitgegeven aan een Demon Hunter-concert in New York, in de veronderstelling dat het ging om een kindvriendelijke show voor hun kinderen.

Demon Hunter wil dat Netflix stopt met het gebruik van de naam KPop Demon Hunters voor muziek, liveshows en merchandise en vraagt om een schadevergoeding.

KPop Demon Hunters groeide vorig jaar uit tot een groot succes voor Netflix. Het werd de bestbekeken originele titel op de streamingdienst ooit en won dit jaar de Oscar voor beste animatiefilm. Een vervolg is al in de maak.