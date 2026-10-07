TEL AVIV (ANP) - Een Israëlische rechtbank heeft een man veroordeeld tot zeven jaar cel voor de diefstal van geluidsapparatuur na de aanval door Hamas op het muziekfestival Nova, drie jaar geleden. Dat schrijft de nieuwssite Times of Israel. Enkele dagen na de aanslag, waarbij honderden doden vielen, kwam hij apparatuur halen die was achtergebleven. Deze had een waarde van ongeveer een half miljoen dollar (447.000 euro).

De man deed tijdens twee bezoeken samen met een handlanger alsof hij een medewerker was van de eigenaar van de apparatuur. Die was tijdens de aanval op 7 oktober om het leven gekomen. Hij bezocht ook de familie van de overleden man.

Naast de gevangenisstraf heeft hij een voorwaardelijke straf van twaalf maanden opgelegd gekregen en moet hij een boete en schadevergoedingen betalen. De handlanger moet ruim drie jaar de cel in. Een derde medeplichtige is veroordeeld en krijgt op een later moment zijn straf te horen.