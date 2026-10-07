LONDEN (ANP) - Trainer Tonda Eckert van Southampton heeft van de Engelse voetbalbond FA een voorwaardelijke schorsing van zes weken gekregen voor zijn rol in drie gevallen van spionage door de club tijdens het afgelopen seizoen. Ook kreeg hij een boete van 28.000 pond (33.000 euro). Dat maakte de FA bekend.

Southampton werd in mei al gediskwalificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League, toen bleek dat in het geheim een training van Middlesbrough, tegenstander in de halve finale, was bekeken. De club had eerder ook gespioneerd bij Ipswich Town en Oxford United.

Eckert (33) werd in juli aangeklaagd. De Duitser erkende vervolgens de beschuldigingen. Hij is nog altijd trainer van Southampton.

De club was blij met de uitkomst. "We hopen dat hiermee een einde komt aan een betreurenswaardige periode in onze geschiedenis en er zijn maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat dergelijke beoordelingsfouten nooit meer bij onze club voorkomen", schreef Southampton op de clubsite.