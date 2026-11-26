JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische minister van Defensie Israel Katz dreigt dat Israël meer dan 1 miljoen Palestijnen zal verdrijven richting het zuiden van Gaza als Hamas zich niet ontwapent. In een bericht op X schrijft de minister dat zijn land al 70 procent van de Gazastrook onder controle heeft. Het idee dat Hamas de zeggenschap heeft over de resterende 30 procent noemt hij een illusie.

Sinds de aanslagen van Hamas van 7 oktober 2023 zijn miljoenen Palestijnen verdreven en ontheemd geraakt. Niet zelden werd Gazanen zeer kort voorafgaand aan (lucht)aanvallen opgedragen om te vertrekken naar aangewezen zones elders. Door de grootschalige verwoesting die met die aanvallen gepaard ging, staat in Gaza vrijwel niets meer overeind, zoals ook Katz opmerkt in zijn bericht.

Van de circa 2,1 miljoen Palestijnen zijn er volgens recente schatting van de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA bijna 1,6 miljoen ontheemd. Velen van hen wonen in een van de acht aangewezen vluchtelingenkampen in Gaza.