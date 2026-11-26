BERLIJN (ANP/DPA) - Europese onderzoekers hebben in een grote antiwitwasoperatie meer dan driehonderd locaties onderzocht, waaronder in Nederland en Duitsland, meldt de politie in de Duitse deelstaat Thüringen. Er zijn 21 verdachten aangehouden.

Zij zouden lid zijn van een criminele organisatie die minstens 120 miljoen euro heeft witgewassen. Hiervoor zouden in Duitsland minstens 22 bedrijven zijn gebruikt. Die bedrijven stuurden facturen voor diensten die nooit werden geleverd. De verdachten worden er ook van beschuldigd zeker 18,9 miljoen euro aan belasting te hebben ontdoken.

De Duitse politie meldt de inzet van meer dan 3000 agenten bij de operatie van woensdag, die ook in onder meer België, Frankrijk, Italië en Estland plaatsvond. De focus lag in de aan Nederland grenzende Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, met honderd doorzoekingen. Er zijn documenten, apparatuur voor gegevensopslag, contant geld, sieraden en luxueuze auto's in beslag genomen.