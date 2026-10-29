Israëlische minister roept op tot aanhouding partijleiders

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische extreemrechtse minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben Gvir heeft opgeroepen tot de aanhouding van de leiders van Arabisch-Israëlische partijen. Ben Gvir verwijst naar beschuldigingen dat ze geld zouden hebben gekregen uit het buitenland. Die zijn niet bewezen.

De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet "moet opdracht geven, vanochtend nog, tot de aanhouding van de leiders van Arabische partijen die verdacht worden van betrokkenheid met geld uit Qatar", aldus de minister op X. Die beschuldiging hebben meer Israëlische ministers geuit. Qatar onderhoudt contact met Hamas en heeft ook een rol gespeeld als bemiddelaar.

Arabische partijen hebben bij de verkiezingen van dinsdag meer stemmen gekregen. Ze kunnen belangrijk worden in de coalitievorming in het land. Het blok van premier Benjamin Netanyahu heeft geen meerderheid gekregen, maar het oppositieblok van Gadi Eisenkot ook niet. Mogelijk is de steun van de Arabische partijen noodzakelijk.

Integriteit verkiezingen

Eisenkot waarschuwt dat de aantijgingen misbruikt kunnen worden om de installatie van het nieuwe parlement, de Knesset, te vertragen. "Israël moet alles in het werk stellen om de integriteit van de verkiezingen te garanderen in het oog van iedere poging tot inmenging, spin of manipulatie, en iedere klacht grondig onderzoeken", aldus de oppositieleider volgens The Times of Israel. "Tegelijkertijd mag niet toegelaten worden dat politieke actoren de situatie misbruiken om de datum van de beëdiging van de 26e Knesset te beïnvloeden."

De voorzitter van de kiescommissie, opperrechter Noam Sohlberg, heeft Shin Bet opdracht gegeven om te onderzoeken of sprake is van buitenlandse financiering of omkoping rond de verkiezingen.