Kritiek uit China op bedrijf achter Hello Kitty om tv-serie

Het bedrijf achter het populaire personage Hello Kitty heeft excuses aangeboden over een samenwerking met een Japanse spionageserie. De samenwerking van Sanrio met het drama VIVANT is inmiddels stopgezet, nadat er vanuit China veel kritiek klonk op de televisieserie.

In Chinese staatsmedia werd de spionagethriller bekritiseerd vanwege de wijze waarop Chinese agenten werden afgebeeld. Zij zouden wrede martelpraktijken toepassen op een Japanse geheim agent. De kritiek breidde zich ook uit naar Hello Kitty vanwege merchandise waarin het karakter verkleed was als personages uit de serie. "We hebben onlangs vanuit verschillende hoeken feedback ontvangen over de gezamenlijke merchandise met de Japanse televisieserie VIVANT", aldus de Chinese afdeling van Sanrio op het sociale mediaplatform Weibo. Sanrio liet weten dat het "heeft besloten deze samenwerking, evenals alle daaropvolgende projecten en promotiecampagnes, stop te zetten".

Het voorval komt enkele dagen nadat de Franse stervoetballer Kylian Mbappé in China onder vuur was komen te liggen. Verschillende Chinese merken verbraken de banden met Mbappé na uitspraken die hij had gedaan over de voormalige Chinese leider Mao Zedong. De voetballer bood later excuses aan, net als zijn club Real Madrid.