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Italiaanse minister niet naar VS na uitspraken Trump over Meloni

19 jun , 13:23Buitenland
anp190626120 1
ANP
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ROME (ANP) - De Italiaanse buitenlandminister Antonio Tajani heeft zijn bezoek aan de Verenigde Staten geschrapt wegens "ernstige en beledigende" uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump. Die zei volgens de Italiaanse zender La7 onder meer uit medelijden met de Italiaanse premier Giorgia Meloni op de foto te zijn gegaan, nadat zij hem "erom had gesmeekt".
Trumps uitspraken "zijn een belediging voor heel Italië", stelt Tajani, die maandag en dinsdag in de VS werd verwacht. Meloni zei eerder tegen La7 "verbijsterd" te zijn over Trumps uitspraken over hun contact op de G7-top deze week. Zijn verklaring was volgens haar "volledig verzonnen". "Er is één ding dat hij moet onthouden: noch ik, noch Italië smeekt ooit."
Meloni en Trump stonden bekend als bondgenoten, maar hun relatie verslechterde nadat Trump had uitgehaald naar paus Leo wegens diens kritiek op de Iranoorlog. Meloni noemde Trumps uitspraken "onacceptabel", waarop hij zei dat "zij onacceptabel is".
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