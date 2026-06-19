Ingrid-Alexandra en Sverre Magnus naar WK-wedstrijd Noorwegen

De Noorse prinses Ingrid Alexandra en haar broer prins Sverre Magnus gaan volgende week naar de Verenigde Staten om hun landgenoten aan te moedigen bij het WK voetbal. Dat blijkt uit de officiële agenda van het Noorse koningshuis.

Ingrid Alexandra en Sverre Magnus zitten op de tribune van het MetLife Stadium in New Jersey als Noorwegen uitkomt tegen Senegal. De twee waren eerder deze maand samen aanwezig bij een wedstrijd van de Noorse voetbalvrouwen. Volgens de agenda van het Noorse hof bezoeken de prins en prinses ook een voetbalschool in New York.

De Noorse koning Harald zei eerder te verwachten dat kroonprins Haakon en Sverre Magnus naar het WK zouden afreizen. Maar deze week werd bekend dat kroonprinses Mette-Marit een longtransplantatie heeft ondergaan. Toen werd ook duidelijk dat Haakon zijn schema zou aanpassen om in de periode na de operatie bij zijn vrouw te kunnen zijn.