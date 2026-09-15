Italië verlengt grenscontroles Spanje met nog eens vijftien dagen

ROME (ANP/RTR) - Italië heeft de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met nog eens vijftien dagen verlengd, meldt het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De maatregel werd aanvankelijk ingevoerd nadat eind juli tienduizenden mensen vanuit Marokko de Spaanse enclave Ceuta probeerden te bereiken. De Italiaanse premier Giorgia Meloni uitte felle kritiek op hoe Spanje met deze situatie is omgegaan.

De grenscontroles zijn gericht op reizigers die vanuit Spanje per boot of vliegtuig naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken is de maatregel verlengd door "aanzienlijke risico's voor de binnenlandse veiligheid en een potentiële dreiging die verband houdt met mogelijke terroristische infiltratie".

Spanje reageerde op de Italiaanse maatregel door grenscontroles in te voeren voor reizigers uit Italië. Het is nog onduidelijk of Spanje deze grenscontroles nu ook verlengt.