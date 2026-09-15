Kosten Koninklijk Huis stijgen verder, maar wel minder hard

Het koningshuis ontvangt opnieuw meer geld van het Rijk. Volgend jaar ontvangt het Koninklijk Huis 62,1 miljoen euro, vorig jaar werd bijna 60,8 miljoen euro begroot. Wel nemen de kosten minder hard toe dan de afgelopen jaren, blijkt dinsdag uit de miljoenennota.

Al meer dan tien jaar ontvangt het Koninklijk Huis elk jaar iets meer geld dan het jaar ervoor. In 2027 heeft het koningshuis ruim 1 miljoen euro extra te besteden dan dit jaar. Die toename is lager dan de afgelopen jaren, toen de koninklijke familie jaarlijks minstens zo'n 2 miljoen extra ontving.

Het overgrote deel van de 62,1 miljoen euro bestaat uit de zogenoemde functionele uitgaven. Dit zijn onder meer de salarissen voor het paleispersoneel. Een kleiner deel gaat naar het inkomen van de leden van het koninklijk huis.