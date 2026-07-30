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Italië wil Spanje uit Schengenzone schorsen om Ceuta-crisis

30 jul , 22:31Buitenland
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ANP
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ROME (ANP) - Italië wil Spanje schorsen van de Schengenzone, vanwege het grote aantal migranten dat is aangekomen in de Spaanse exclave Ceuta. De Italiaanse premier Giorgia Meloni schrijft op X contact te hebben met relevante instanties en daarna bereid te zijn "met buitengewone maatregelen in te grijpen, om de grenzen en de veiligheid van burgers te beschermen".
Eerder riep de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antonio Tajani, al op Spanje uit de Schengenzone te zetten. "Irreguliere en ongecontroleerde immigratie vormt een gevaar voor de nationale veiligheid", aldus Tajani.
Binnen het Schengengebied zijn er geen grenscontroles en is vrij reizen mogelijk. Dat kan in uitzonderlijke gevallen tijdelijk ongedaan worden gemaakt. Zoals wanneer er een ernstige bedreiging is voor de openbare orde of de binnenlandse veiligheid in een lidstaat.
Duizenden mensen hebben donderdag de oversteek gemaakt van Marokko naar Ceuta, vaak zwemmend. Hierbij zijn zeker negen doden gevallen.
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