Biopic-serie in de maak over leven van Giorgio Armani

Het leven en de carrière van Giorgio Armani staan centraal in een nieuwe biopic-serie. Volgens Variety wordt de "hoogwaardige tv-serie" geproduceerd door het Italiaanse Lux Vide in samenwerking met het modehuis van de legendarische ontwerper.

De nog titelloze biopic over Armani wordt geregisseerd door de Turkse regisseur Ferzan Özpetek, die in Italië woont. De regisseur heeft de in 2025 overleden modeontwerper persoonlijk ontmoet. "Ik kende Giorgio al jaren, bewonderde hem en bracht tijd met hem door, zowel bij officiële gelegenheden als in meer privésituaties", aldus Özpetek. Hij regisseerde eerder al de film Diamonds en de serie The Ignorant Angels.

Özpetek schrijft het scenario voor de Armani-serie samen met Francesco Arlanch, die onder andere meewerkte aan de veelgeprezen series Medici en Hotel Costiera. De verhaallijnen en de opbouw van de serie worden nog geheimgehouden.

Begin dit jaar meldden Amerikaanse media dat filmmaker Bobby Moresco bezig zou zijn met een biopic over Armani. Het bedrijf Armani Group en de familie van het overleden mode-icoon distantieerden zich eerder deze maand van het project.