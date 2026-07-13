SANAA (ANP/AFP) - Jemen zegt het vliegveld in Sanaa, in het westen van het land, te hebben aangevallen om te voorkomen dat een Iraans vliegtuig er zou landen. Dat vliegtuig is uiteindelijk alsnog geland, melden aan de Houthi's gelieerde media.

In het vliegtuig zou een delegatie van de Houthi-beweging zitten, een Jemenitische opstandelingen­groep die onder meer de hoofdstad Sanaa in handen heeft. Volgens de overheid zouden de Houthi's "erop aandringen dat een Iraans vliegtuig het Jemenitisch grondgebied mag schenden". De Houthi's zeggen wraak te willen nemen voor de aanvallen op het vliegveld.

Volgens de Houthi's is het vliegveld gebombardeerd door Saudi-Arabië, dat steun geeft aan de internationaal erkende overheid die vanuit het zuidelijke Aden opereert. Door de burgeroorlog, die begon in 2014, kent Jemen twee groepen die zichzelf als rechtmatige machthebbers zien. De Houthi's beschuldigen Saudi-Arabië ervan een einde te maken aan een periode van relatieve kalmte tussen de strijdende partijen.