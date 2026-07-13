Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in hoofdstad Sofia of in kuststad Burgas aan de Zwarte Zee. Plovdiv en Varna, de andere twee steden die interesse hadden, zijn afgevallen. Dat hebben de Bulgaarse omroep BNT en de European Broadcasting Union (EBU) maandag bekendgemaakt.

De beslissing valt vermoedelijk nog deze maand. BNT heeft de verwachting uitgesproken dat de officiële bekendmaking eind juli is. Bulgarije gaat het songfestival voor het eerst organiseren. In mei schreef zangeres DARA de laatste editie in Wenen op haar naam door met Bangaranga de meeste punten binnen te slepen.

Of Nederland volgend jaar meedoet, is nog niet bekend. Naar verwachting neemt AVROTROS volgende maand een beslissing.