Junta Burkina Faso voert doodstraf weer in

OUAGADOUGOU (ANP/AFP) - De militaire junta in Burkina Faso heeft de doodstraf weer ingevoerd. De onverkozen regering stemde unaniem voor de maatregel, die juist in 2018 was afgeschaft.

Volgens het regime moet het herinvoeren van de doodstraf zorgen voor meer veiligheid op straat en de "fundamentele waarden van het land verstevigen". Juntaleider Ibrahim Traoré kondigde vorig jaar al aan dat hij de invoering van deze straf door wilde zetten. De junta regeert sinds 2022, toen het leger met een coup de macht greep.

Misdadigers kunnen de doodstraf krijgen voor onder meer "terrorisme, spionage, verraad, vadermoord en het importeren van verboden of bedorven goederen waardoor mensen komen te overlijden".

De laatst bekende executie in Burkina Faso vond volgens Amnesty International plaats in 2018.