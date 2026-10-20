Netflix: De Eetclub op weg naar kijkcijferrecord

De Nederlandse Netflix-serie De Eetclub is op weg om de best bekeken Nederlandse serie ooit op de streamingdienst te worden. Dat meldt Netflix dinsdag in de kwartaalcijfers. De serie, die internationaal onder de titel The Perfect Lie verschijnt, is inmiddels goed voor 17 miljoen views.

Netflix noemt De Eetclub in een overzicht van internationale successen. De streamingdienst berekent het aantal views door de totale kijktijd te delen door de speelduur van de serie. Het gaat dus niet noodzakelijk om 17 miljoen afzonderlijke kijkers. Het cijfer is voorlopig en heeft betrekking op de periode tot en met 18 oktober.

Netflix meldt verder dat het aandeel van niet-Engelstalige producties in het totale kijkvolume de afgelopen tien jaar is gegroeid van minder dan 10 procent naar ruim een derde.

De Eetclub is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Saskia Noort. De thrillerserie draait om een welgestelde vriendengroep waarvan het ogenschijnlijk perfecte leven wordt ontwricht wanneer een van de leden omkomt bij een woningbrand. De hoofdrollen worden gespeeld door onder anderen Loes Haverkort, Rifka Lodeizen, Noortje Herlaar en Remko Vrijdag.