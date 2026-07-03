MONACO (ANP/AFP) - De bomaanslag in Monaco van afgelopen maandag was waarschijnlijk geen eenmansactie. "Het lijkt erop dat de persoon die het explosief plaatste niet alleen handelde", zei de plaatsvervangend openbaar aanklager Morgan Raymond tijdens een persconferentie. Er is een internationale klopjacht gaande naar een 39-jarige Oekraïense vrouw, vooralsnog de enige verdachte. De politie doet nog onderzoek naar mogelijke handlangers of opdrachtgevers van de aanslag.

Volgens het Openbaar Ministerie is het laatst bekende adres van de verdachte in Duitsland. Ze zou na de aanslag met een auto onder meer door Frankrijk en Italië zijn gereden. Raymond bevestigde dat de verdachte een vrouw is die zich als man had vermomd.

Bij de bomaanslag vielen drie zwaargewonden, onder wie de Oekraïense oligarch Vadym Jermolajev. De verdachte zou de bom op afstand hebben laten ontploffen en van tevoren de omgeving meerdere keren hebben verkend.