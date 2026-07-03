BERLIJN (ANP/RTR) - De Duitse regering blijft erop rekenen dat het Frans-Duitse defensiebedrijf KNDS een beursgang zal maken. KNDS stelde eerder deze week zijn beursgang op de aandelenmarkten in Frankfurt en Parijs uit vanwege de onrustige marktomstandigheden in de Europese defensiesector.

KNDS kondigde vorige maand nog formeel aan naar de beurs te willen. Dat zou dan eigenlijk deze maand gebeuren, maar nu is dat proces uitgesteld tot een later moment. Wanneer de beursgang dan wel zou moeten plaatsvinden, is onduidelijk. De aandeelhouders willen wachten totdat de marktomstandigheden gunstiger zijn.

"De federale overheid respecteert het besluit om de beursgang te pauzeren, maar blijft geïnteresseerd in samenwerking met haar Franse partners om het bedrijf naar een succesvolle toekomst te leiden", aldus een woordvoerder.

KNDS is producent van onder meer de Duitse Leopard-tanks en de Franse Leclerc-tanks. Ook produceert KNDS artilleriemunitie, pontonbruggen en rijdende gevechtsrobots. Het hoofdkantoor staat in Amsterdam.