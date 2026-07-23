Kallas: EU werkt aan volgende stappen tegen Rusland

BRUSSEL (ANP) - De EU werkt al aan "volgende stappen", zegt EU-buitenlandchef Kaja Kallas in reactie op het akkoord over het 21e EU-sanctiepakket tegen Rusland. "De EU moet klaarstaan ​​om te reageren op elke verdere escalatie door Rusland", aldus Kallas op X. "Dit is niet het einde van de sancties."

Het 21e sanctiepakket "bevat ingrijpende maatregelen gericht op het financiële systeem van Moskou, het militair-industriële complex en de energiesector, die de Russische oorlogseconomie draaiende houden", schrijft Kallas. "We raken Poetin waar het het meest pijn doet: we snijden de financiële levenslijnen af ​​waarop hij vertrouwt om zijn oorlog te financieren."

De EU-lidstaten bereikten donderdag na maandenlang overleg een akkoord. Diverse lidstaten hadden moeite met nieuwe maatregelen, die ook de eigen economie treffen.