Kallas: Noordpool is front geworden in mondiale machtsstrijd

STRAATSBURG (ANP) - Het Noordpoolgebied is "het front geworden in de mondiale machtsstrijd", zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas. Rusland breidt zijn militaire aanwezigheid uit en ook de "strategische ambities van China in het hoge noorden nemen toe", voegde ze daaraan toe. Daarom staat veiligheid centraal in de geactualiseerde Noordpoolstrategie van de EU, zei de topdiplomaat.

Sabotage van onderzeese kabels, verstoring van gps-signalen en schending van het luchtruim met drones door Rusland noemde Kallas als voorbeeld. De schepen van de Russische schaduwvloot vormen risico's voor de scheepvaart en het milieu, zei ze. Ook de Chinese investeringen in havens, mineralen en kritieke infrastructuur moeten volgens Kallas nauwlettend in de gaten worden gehouden.

"De veiligheid in het Noordpoolgebied staat gelijk aan Europese veiligheid", aldus Kallas. Brussel wil daarom de investeringen in bewakingsinfrastructuur, militaire mobiliteit en operationele capaciteiten opvoeren.

Maatregelen

Het EU-satellietsysteem Galileo en het observatieprogramma Copernicus moeten worden uitgebreid om dreigingen in het Noordpoolgebied beter te kunnen detecteren. De militaire mobiliteit via arctische havens, luchthavens en transportcorridors moet worden verbeterd, "zodat troepen en materieel sneller kunnen worden ingezet waar ze nodig zijn", zei Kallas.

De EU moet de beschikking krijgen over meer ijsbrekers, door ze te delen of gezamenlijk in te kopen, zei Eurocommissaris Jozef Síkela (Internationale Partnerschappen). Ze moeten inzetbaar zijn voor zowel veiligheid, noodhulp als onderhoud aan onderzeese kabels.

Het geld ervoor moet in de EU-meerjarenbegroting 2028-2034 worden geregeld, erkende Síkela.