Studie: bijna 300 miljard euro nodig om kopertekort te voorkomen

DEN HAAG (ANP) - Kopermijnen hebben wereldwijd 332 miljard dollar (296 miljard euro) aan nieuwe investeringen nodig om toekomstige tekorten aan koper te voorkomen, becijferde onderzoeksbureau BloombergNEF. Naar verwachting ontstaat al in 2028 een tekort aan koper. De vraag neemt toe, terwijl mijnbouwers moeite hebben om de teruglopende productie van bestaande mijnen op te vangen.

Door de overstap van fossiele brandstoffen naar stroom dreigt vooral aan koper een groot tekort te ontstaan. De vraag naar koper, bijvoorbeeld voor elektrische auto's en datacenters, neemt naar verwachting met 89 procent toe tot 23,3 miljoen ton in 2050. Vooral elektrisch vervoer jaagt de vraag aan. Elektrische auto's, vrachtwagens en bussen hebben koper nodig voor onder meer motoren, omvormers, batterijpakketten, hoogspanningsbekabeling en laadpunten.

Zonder forse investeringen dreigt een tekort voor de kopermarkt tegen 2050 van 20 miljoen ton. Dat kan de energietransitie afremmen, waarschuwt BNEF in een dinsdag verschenen rapport.