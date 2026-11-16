Kallas: Russische eisen voor vrede in Oekraïne zijn absurd

BRUSSEL (ANP) - De Russische eisen voor vrede in Oekraïne zijn "absurd", vindt EU-buitenlandchef Kaja Kallas. "Dit is overduidelijk een voorwendsel om de oorlog te laten voortduren", zei Kallas bij aankomst in Brussel. Daar vergaderen de EU-ministers van Buitenlandse Zaken over onder meer steun aan Oekraïne.

Rusland zou onder meer eisen dat Oekraïne de hele Donbas opgeeft en dat Finland uit de NAVO wordt gezet. NAVO-troepen moeten zich terugtrekken uit Estland, Letland en Litouwen en Ruslandgezinde delen van Moldavië zouden zelfstandig moeten worden als Moldavië tot de EU toetreedt.

"We moeten concessies van hun kant afdwingen, zodat er een rechtvaardige en duurzame vrede in Oekraïne en in heel Europa kan komen", aldus Kallas. Om te beginnen moet er een staakt-het-vuren komen.

De EU-leiders hebben vrijdag afgesproken de E5 (Frankrijk, Duitsland, het VK, Polen en Italië), de Europese Raad en de Europese Commissie als team de komende vredesonderhandelingen te laten voeren.