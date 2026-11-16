Billy Evans, de man van de veroordeelde Elizabeth Holmes en één van de hoofdrolspelers in de documentaire You Can See Everything, zegt dat hij "geen toestemming heeft gegeven" voor scènes waarin hij naakt te zien is. In een groot interview met zender CBS vertelt Evans daarnaast dat hij het "enorm pijnlijk" vindt om als slechterik naar voren te komen in de documentaire. Desondanks noemt hij de film "geweldig".

In de documentaire You Can See Everything volgen filmmakers Nathan Fielder en Lance Oppenheim Elizabeth Holmes en haar man Billy Evans in de laatste 34 dagen voordat de voormalige topvrouw van het Amerikaanse biotechbedrijf Theranos voor elf jaar de gevangenis ingaat voor fraude. De documentaire bevat ook een scène waarin Evans onder de douche staat. "Ik was net zo verrast als de rest van het land dat mijn hele lichaam op camera stond, zodat de hele wereld het kon zien", vertelt hij tegen CBS. "Het is een ongemakkelijke ervaring dat bijvoorbeeld de leraren van mijn kinderen dat hebben gezien."

Productiebedrijf A24 zegt dat alles wat gefilmd is, met toestemming is opgenomen. Later in de documentaire komt Evans als een slechter persoon naar voren. Daarover zegt hij: "Ik ben erg begaan met het werk dat ik doe. Maar nee, ik ben geen controlerend monster dat zijn vrouw gebruikt voor - vul maar in wat iedereen erover zegt. Nee, zo ben ik niet." Ondanks dat hij het pijnlijk vindt, zegt Evans dat het niet helpt om boos te worden, omdat dat niks verandert.

"Ik vind de film geweldig", vervolgt hij. "Ik had liever gezien dat het niet zo was, maar het is entertainment, en ik had geen zeggenschap over die montage." De documentaire ontpopte zich de afgelopen maand tot een wereldwijde hype, waarbij de film in de VS binnen twee weken 50 miljoen dollar opbracht. Voor een documentaire is dat een zeer hoog bedrag. Vakmedia houden er al rekening mee dat de film genomineerd kan worden voor een Oscar.