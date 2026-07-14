BRUSSEL (ANP) - De beschuldiging van de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar dat EU-buitenlandchef Kaja Kallas haar "obsessieve campagne tegen Israël" voortzet, is nergens op gebaseerd. Dat zegt een van haar woordvoerders dinsdag. Saar uitte zijn beschuldiging maandagavond op X.

Dit deed hij enkele uren nadat de EU-ministers van Buitenlandse Zaken het niet eens waren geworden over EU-handelsrestricties op producten uit de illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.

De voorstellen tot handelsrestricties zijn geen voorstellen tegen Israël, maar tegen de illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever die de tweestatenoplossing ondermijnen, benadrukte de woordvoerder van Kallas. De voorstellen zijn door de Europese Commissie opgesteld, niet door Kallas.

Een van de voorstellen, een importverbod voor producten uit de illegale nederzettingen, wordt verder uitgewerkt, zo hebben de ministers maandag besloten.

Saar beschuldigt Kallas op X van "trucjes".