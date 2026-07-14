De advocaat van Marius Borg Høiby, Petar Sekulic, noemt het "verstandig" dat de aanklagers niet in beroep zijn gegaan tegen het besluit van de rechter om hem zijn voorarrest thuis met een enkelband te laten uitzitten. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit krijgt nu meer vrijheid, maar ook meer verantwoordelijkheid, aldus de raadsman tegen het Noorse TV2.

"Het belangrijkste is nu dat hij laat zien wat hij altijd al heeft beweerd: dat er geen groot risico op herhaling is", zei Sekulic. "En daar krijgt hij nu de kans voor."

De advocaat liet maandag al weten dat Høiby "relatief tevreden" was met de uitkomst. "Het is een alternatief waar hij de komende weken mee kan leven, en daarna zien we wel weer verder", zei Sekulic.

Skaugum

Wanneer Høiby precies thuiskomt, is nog niet bekend. Hij moet straks continu in zijn eigen woning op het kroonprinselijke landgoed Skaugum verblijven. Wel mag hij de deur uit om bijvoorbeeld te werken of naar school te gaan. Ook mag hij onbeperkt bezoek ontvangen.

Høiby mag echter zelf niet bij mensen op bezoek. Dat betekent volgens TV2 ook dat hij niet in de woning van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit mag komen, tenzij het Openbaar Ministerie het gebied waar hij mag verblijven uitbreidt naar de residentie van het kroonprinselijk paar.