ERBIL (ANP) - Het kantoor van de premier van de Koerdische Autonome Regio in Noord-Irak is aangevallen met Iraanse drones. Dat meldt premier Masrour Barzani op X. Volgens de lokale autoriteiten waren de drones geladen met explosieven, maar raakte niemand gewond.

"Ik veroordeel deze roekeloze en onaanvaardbare aanvallen in de sterkste bewoordingen", aldus Barzani. Hij noemt het een "gevaarlijke escalatie en directe bedreiging voor de veiligheid en stabiliteit van de regio Koerdistan".

De Koerdische Autonome Regio grenst aan Iran. Sinds het uitbreken van de oorlog eind februari zijn de spanningen in Irak ook verder toegenomen. Zo voeren zowel Iran als pro-Iraanse groeperingen aanvallen uit op de Koerdische regio.