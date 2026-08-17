Al honderden mensen hebben maandagochtend in het Zonnehuis in Amsterdam afscheid genomen van Peter Faber. De acteur overleed op 6 augustus op 82-jarige leeftijd. Maandagochtend is het openbare afscheid.

Op het podium van het Zonnehuis staat een kist die overladen is met bloemen. Op een groot scherm achter de kist zijn foto's van werk van Faber te zien, maar ook privékiekjes met zijn familie. Buiten staat een rij van tientallen mensen.

Veel fans hebben witte rozen bij zich, als laatste eerbetoon aan de populaire acteur. Ook laten mensen brieven achter. Bezoekers met hoed nemen deze af als ze het podium naderen. In de zaal zelf wordt niet gesproken, maar buiten delen mensen onderling herinneringen aan Faber met elkaar. Ook zijn collega-acteurs en studenten van toneelopleidingen komen op het afscheid af.

Faber brak halverwege de jaren 70 door met een hoofdrol in de film Max Havelaar, naar het gelijknamige boek van Multatuli. Daarna volgden al snel de internationale oorlogsfilm A Bridge Too Far en films als Soldaat van Oranje, Ciske de Rat en Schatjes! Ook was hij begin jaren 70 medeoprichter van het theatercollectief Het Werkteater.