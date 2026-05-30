Karkas bultrug Timmy op land getrokken in Denemarken

ANHOLT (ANP/DPA) - Op het Deense eiland Anholt is de berging van bultrug Timmy begonnen. Op de livestream van het Duitse News5 is te zien dat het karkas op het land wordt getrokken, uit het ondiepe water waar het al twee weken lag.

De Denen hadden eerder al geprobeerd het dier naar dieper water te slepen, maar dat mislukte. Komende week wordt de bultrug daarom onderzocht op het strand, om te kijken waardoor die is overleden. De autoriteiten hebben omwonenden en badgasten gevraagd om op afstand te blijven. Het kadaver stinkt enorm en het kan bovendien gevaarlijk zijn voor de gezondheid om dichtbij te komen.

Timmy werd wereldberoemd toen het dier wekenlang vast kwam te liggen voor de Duitse noordkust. Een grote reddingsactie werd opgezet om de walvis terug te brengen naar open zee, maar binnen twee weken spoelde het dier toch dood aan op het kleine eiland Anholt.

De reddingsactie kreeg veel kritiek. Veel experts zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden om daar te sterven.