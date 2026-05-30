Muziekproducent Clive Davis (94) opgenomen in ziekenhuis New York

Muziekproducent Clive Davis is opgenomen in een ziekenhuis in New York vanwege problemen met zijn luchtwegen. Dat heeft een woordvoerder van de 94-jarige platenbaas bevestigd aan Rolling Stone. Naar verwachting mag Davis binnen 48 uur het ziekenhuis verlaten.

Davis kampte eerder met gezondheidsproblemen. In 2021 werd zijn jaarlijkse Pre-Grammy Gala uitgesteld nadat bij hem de ziekte van Bell was vastgesteld, een aandoening die tijdelijke verlamming of zwakte van de gezichtsspieren kan veroorzaken.

Davis speelde een belangrijke rol in de carrières van artiesten als Whitney Houston, Bruce Springsteen, Aretha Franklin en Alicia Keys.