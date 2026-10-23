Kenia meldt tweede dode door ebola

NAIROBI (ANP/RTR) - In Kenia is de tweede met ebola besmette persoon overleden. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid van dat land. In totaal zijn in Kenia nu negen besmettingen bekend, van wie twee patiënten dus zijn overleden.

Volgens het ministerie gaat het om een familielid van de persoon die eerder al aan ebola overleed, begin oktober. Dat ging om een Keniaanse burger die in het zwaar door ebola getroffen Congo had gewoond, vanwaaruit hij via Oeganda naar Kenia was gereisd. In Congo zijn volgens recente cijfers al meer dan 4600 mensen met ebola overleden. In buurland Oeganda werd een uitbraak na korte tijd als voorbij beschouwd.

Voor de bundibugyovariant van ebola, waar het ook in Kenia om gaat, zijn nog geen toegestane vaccins beschikbaar. Wel wordt getest met bestaande middelen. Ook loopt een proef met een nieuw vaccin dat wordt getest op mensen, bij de universiteit van Oxford.