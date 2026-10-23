Regering-Trump spant preventief zaak aan rond midterms in Alaska

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn ministerie van Justitie een rechtszaak laten instellen tegen het erkennen van de uitkomst van de midtermverkiezingen in Alaska, mocht daar de Republikeinse kandidaat niet winnen. Dat meldt het staatshoofd vrijdag.

De rechtszaak werd donderdag al aangespannen, op grond van mogelijke verwarring over de kandidaten. Twee van hen delen dezelfde voor- en achternaam: Dan(iel) Sullivan. In de aanklacht wordt bepleit dat dit een bewuste strategie zou zijn om het aantal stemmen op de Republikeinse Sullivan te verminderen.

Hoewel Trump niet zelf verkiesbaar is tijdens de midterms, wordt de stembusgang breed gezien als tussentijdse beoordeling van de zittende president. Tijdens de midterms gaat het primair om wie de meerderheid krijgt in het Congres. Verwacht wordt dat de Democraten het Huis van Afgevaardigden zullen 'winnen', wat gevolgen kan hebben voor de slagvaardigheid van de regering-Trump.