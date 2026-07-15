Kenia verwerpt poging rastafari's om wiet te legaliseren

NAIROBI (ANP/AFP) - Het Hooggerechtshof in Kenia heeft geweigerd het roken van wiet om religieuze redenen te legaliseren. Rastafari's hadden het Hooggerechtshof daartoe verzocht, omdat ze het binnen de vrijheid van godsdienst vinden vallen, maar daar ging de rechter niet in mee.

Rastafari is een van oorsprong Jamaicaanse beweging. Ze geloven dat zij door cannabis te roken dichter bij God komen. Sinds 2021 proberen zij Keniaanse rechtbanken hiervan te overtuigen. Volgens het Hooggerechtshof heeft de gemeenschap niet bewezen dat marihuana een noodzakelijk onderdeel is van het beoefenen van hun geloofsovertuiging.

In Kenia kun je voor het bezit van marihuana maximaal tien jaar gevangenisstraf krijgen, net als een hoge boete. Volgens rastafari's wordt de drugswetgeving in het land regelmatig door de politie gebruikt om hen te intimideren.

De gemeenschap zegt in beroep te gaan tegen de uitspraak. Het is niet bekend hoeveel rastafari's in Kenia verblijven. De beweging zou vooral onder jongeren populairder worden.