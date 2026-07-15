Filip en Mathilde ontvangen 100-jarige Familie-acteurs

Koning Filip en koningin Mathilde hebben de Vlaamse acteurs Annie Geeraerts en Raymond Verhaeghe ontvangen op het Kasteel van Laken. De audiëntie stond in het teken van hun honderdste verjaardag, maakte het Belgische hof woensdag bekend.

Verhaeghe vierde zijn 100e verjaardag op 19 maart. Geeraerts wordt op 2 augustus 100 jaar. Het koningspaar feliciteerde de acteurs met deze mijlpaal en overhandigde hun een gesigneerde foto van het koningspaar als aandenken, zo is te zien op sociale media.

Geeraerts en Verhaeghe spelen al 35 jaar de rollen van Anna en Albert in de Vlaamse soapserie Familie, die dagelijks op VTM wordt uitgezonden. Volgens Belgische media geldt het duo als het oudste nog actieve soapkoppel ter wereld en kreeg het daarvoor een vermelding in het Guinness World Records-boek.