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Khamenei: koerswijziging van VS verwachten is ernstige vergissing

04 nov , 12:52Buitenland
anp041126100 1
ANP
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TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - De hoogste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft gezegd dat iedereen die een koerswijziging in het beleid van de Verenigde Staten verwacht zich ernstig vergist. Dit zei hij nadat de eerste uitslagen van de midterms in de VS wijzen op een nederlaag voor de Republikeinse partij van president Donald Trump.
De vijandigheid van de VS jegens Iran verandert niet door politieke verschuivingen of door concessies te doen aan het land, aldus Khamenei in een verklaring op zijn website. Ook waarschuwde hij voor een reactie van grotere omvang op nieuwe Amerikaanse agressie. Hij voegde eraan toe dat Amerikaanse bases in de regio en de controle over de Straat van Hormuz deel uitmaakten tegen de campagne die ze voeren tegen Amerikaanse heerschappij.
Bij de midterms hebben de Democraten de controle over het Congres overgenomen, waardoor het makkelijker wordt om wetten aan te nemen. Trump kan nog wel zijn vetorecht gebruiken om deze tegen te houden.
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