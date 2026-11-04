Secretaris-generaal Mark Rutte van de NAVO schuift donderdag aan in het tv-programma Pauw & De Wit. Het is de eerste keer dat de oud-premier in zijn nieuwe rol in het programma aan tafel zit, maakte BNNVARA woensdag bekend.

Jeroen Pauw praat met Rutte over de gespannen situatie in de wereld en over de grote Russische dreiging. Ook wordt besproken wat de uitslag van de Amerikaanse midterms betekent voor de positie van president Donald Trump en voor de NAVO. In de nacht van dinsdag op woensdag werd bekend dat de Democraten zowel de meerderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden als in de Senaat hebben veroverd op de Republikeinen.

De uitzending van Pauw & De Wit is donderdagavond om 22.30 uur te zien op NPO 1.