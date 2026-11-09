ANTALYA (ANP) - De oplossingen om klimaatverandering en de gevolgen ervan te beperken zijn duidelijk, zegt VN-klimaatchef Simon Stiell. "Maar de voortgang is bij lange na niet snel of eerlijk genoeg", geeft hij alle delegaties mee tijdens de opening van de VN-klimaattop in Antalya, COP31.

Dat een snellere verduurzaming hard nodig is, wordt volgens Stiell onderstreept door de "schokgolf" die extreem hoge brandstofprijzen afgelopen jaar hebben veroorzaakt. Hij noemt de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran die daar sterk aan bijdroegen niet, maar wijst wel op de "brandstofprijzenchaos" van dit jaar. Die heeft zowel economisch als politiek grote gevolgen, "zoals we net hebben gezien", zegt Stiell, zonder expliciet uit te leggen wat hij daarmee bedoelt. Duidelijk is wel dat stijgende prijzen voor brandstof en levensonderhoud vorige week sterk bijdroegen aan de verkiezingsnederlaag van Donald Trumps Republikeinse Partij.

Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen heeft de economische schade volgens Stiell wel met honderden miljarden dollars beperkt. Ook daarom is het volgens hem verstandig om snel meer vaart te maken met uitbreiding daarvan.

Kansen op vooruitgang

De baas van klimaatorganisatie UNFCCC staat ook stil bij de verwoestende aardverschuiving en overstroming in Nepal van afgelopen zomer. "Een afschuwelijke tragedie heeft de Himalaya getroffen." Stiell noemt het een toevoeging aan de "groeiende catalogus" van klimaatgerelateerde rampen. "De kwetsbaren betalen overal de hoogste prijs", concludeert hij.

Net als veel waarnemers zegt Stiell dat deze top vooral om uitvoering draait. Hij wijst op bestaande afspraken om de hoeveelheid hernieuwbare energie én het budget voor klimaatadaptatie te verdrievoudigen. Dat laatste blijft een heikel punt, waar direct al onenigheid over is. Ontwikkelingslanden hebben veel geld nodig om zich te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals groeiende risico's op overstromingen, hittegolven, droogte en extreme buien. Ze vinden de afspraken die vorig jaar in Brazilië zijn gemaakt veel te vaag. Zo is niet duidelijk welk bedrag precies moet worden verdrievoudigd en gaat het vooral om leningen. Rijke landen zijn juist huiverig voor nieuwe eisen.

De VN-klimaatchef waarschuwt in zijn toespraak dat een klimaatconferentie nooit een "silver bullet" is die alle problemen oplost. Toch ziet hij kansen op vooruitgang. "Het is onze verantwoordelijkheid die te benutten."