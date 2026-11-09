LEEUWARDEN (ANP) - Trainer Johan Plat van SC Cambuur heeft een shirt van de overleden voetballer Jesús de Miguel ter veiling aangeboden. De coach wil dat de opbrengst ten goede komt aan de familie van de Spanjaard, die een vrouw en kind achterlaat.

De 30-jarige De Miguel, die speelde bij CD Tenerife in de tweede Spaanse divisie, overleed afgelopen dinsdag na een noodlottige botsing met de doelman van FC Andorra.

Plat werkte eerder als assistent-trainer bij de Spaanse club CD Castellón, waar De Miguel tussen 2023 en 2025 speelde. De trainer kreeg na de promotie van Castellón een shirt van de aanvaller. Dat wordt nu geveild op de website mws.com. Het laatste bod op maandag staat op 970 euro.