ANTALYA (ANP) - De VN-klimaattop in Antalya heeft geen overkoepelend akkoord opgeleverd. De conferentie in de Turkse badplaats is een van de grootste ooit, maar de delegaties van bijna tweehonderd landen vertrekken van de COP31 zonder slotverklaring. Dat is een zeldzaamheid: in 2009 gebeurde het voor het laatst, op de klimaattop in Kopenhagen.

Twee dagen later dan gepland mondde de top zondagmiddag uit in een chaotische slotvergadering, waarin landen elkaar bittere verwijten maakten. De EU foeterde over "groenwassen". Ook kleine eilandstaten, die hard worden geraakt door de gevolgen van klimaatverandering, toonden zich diep teleurgesteld. China en Saudi-Arabië vinden het juist jammer dat de tekst is afgewezen.

Grote onenigheid over fossiele brandstoffen bleek onoverbrugbaar. Turkije en Australië, die de leiding hadden, hoopten zondagochtend een compromistekst goedgekeurd te krijgen. Daarin stond niks expliciets over olie, gas en steenkool, maar slechts een algemene verwijzing naar afspraken van drie jaar geleden, toen landen "een transitie weg van fossiele brandstoffen" overeenkwamen. Dat vonden de critici onacceptabel.

Dat klimaatconferenties uitlopen is heel gebruikelijk, maar deze top spant de kroon met zeker 46 uur aan verlenging. Dat loopt nog iets verder op, omdat delegaties hun reacties op de uitkomsten - of het gebrek daaraan - nog aan het geven zijn. Het staat echter al vast dat het vorige record is verbroken. Dat stond met 44 uur verlenging op naam van de COP25 in Madrid.