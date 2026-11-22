ANTALYA (ANP) - De EU heeft terecht de voorgestelde slotverklaring van de klimaattop afgewezen, vindt Climate Action Network (CAN). Tegelijkertijd moet Europa volgens de koepelorganisatie van klimaatorganisaties ook kritisch naar zichzelf kijken. "De EU kan niet alleen zwakke mitigatie veroordelen, terwijl het de eigen rol in het slopen van de onderhandelingen over financiering, adaptatie en een rechtvaardige transitie negeert", stelt directeur Chiara Martinelli van CAN Europe.

Mitigatie is de term voor maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Dat de EU hier meer ambitie wilde zien, vindt CAN een goede zaak. Het netwerk kan zich ook vinden in de Europese kritiek op het opslaan van CO2. "De tekst zou de fossiele industrie een levenslijn hebben toegeworpen", concludeert Martinelli.

Eurocommissaris Wopke Hoekstra en EU-lidstaten maakten al voor de top duidelijk dat ze geen extra afspraken wilden over financiering voor armere landen, die veel geld nodig hebben om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden.