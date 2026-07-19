Koeweit meldt weer aanvallen op drinkwater- en energievoorziening

KOEWEIT (ANP/RTR) - Koeweit heeft opnieuw melding gemaakt van luchtaanvallen die de installaties hebben getroffen voor het ontzilten van zeewater en voor het opwekken van energie. Het ministerie van Energie en Water van Koeweit zegt dat het gaat om dezelfde installaties die vrijdag doelwit waren van aanvallen. Er is brand uitgebroken.

Iran meldt zondag aanvallen te hebben uitgevoerd op militaire en Amerikaanse doelen in Koeweit en op Bahrein.

In veel landen in het Midden-Oosten is het ontzilten van zeewater de voornaamste bron van drinkwater. In Koeweit komt naar schatting 90 procent van het drinkwater uit zeewater.