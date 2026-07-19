Barrie Stevens denkt nog dagelijks aan Leen Jongewaard

Barrie Stevens is zijn ex-partner Leen Jongewaard nog lang niet vergeten. De 82-jarige regisseur en choreograaf denkt nog dagelijks aan de in 1996 overleden acteur, met wie hij in de jaren zeventig en tachtig achttien jaar samen was. Hij raakte tijdens een uitzending van het NPO Radio 1-programma De Perstribune zelfs geëmotioneerd toen Jongewaard ter sprake kwam.

Presentator Jurgen van den Berg liet Stevens een fragment uit 1981 horen waarin Jongewaard zijn liefde voor Stevens uitsprak. De choreograaf kende het niet en werd er diep door geraakt. "Wauw, dat komt binnen", zei Stevens, die de redactie van het programma bedankte. "Ik hoor zijn stem en ik hoor de oprechtheid waarmee hij dat zei. Het is dertig jaar geleden dat hij is overleden, kan je nagaan. Dat dan zoiets mij diep raakt en je ineens denkt: iemand heeft echt van mij gehouden. Terwijl ik daar misschien op dat moment niet genoeg bij stil heb gestaan, dat iemand überhaupt van mij kon houden."

Toen Stevens kort daarna een fragment van het programma Beter Laat Dan Nooit, waaraan hij twee seizoenen meedeed, te horen kreeg, raakte hij weer ontroerd. "Zou het met ouderdom te maken hebben?", grapte hij. "Misschien is het al die spanning die zich opbouwt voor komende week, nu ik iets ga doen wat ik nooit gedurfd heb."

Stevens staat komende week voor de laatste keer op de planken met een solovoorstelling waarin hij terugblikt op zijn liefdes, verlies en verlangen. De van oorsprong Britse entertainer vindt het jammer dat Jongewaard de voorstelling niet kan zien. "Ik had het graag aan hem willen laten zien."

Aan een nieuwe relatie hoeft Stevens nu niet meer te denken. Hoewel hij nog wel behoefte heeft aan intimiteit, is hij te bang dat het stukloopt. "Ik wil dat verdriet niet meer meemaken."