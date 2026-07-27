Komiek die Farage uitdaagt, komt met spottend programma

CLACTON (ANP) - Een referendum over de vraag of Pluto een planeet is, de bouw van minstens één betaalbaar huis en gaten in de weg vullen met het partijprogramma van de Labourpartij. Die punten staan in het maandag gepubliceerde verkiezingsprogramma van Count Binface, een komiek die de bekende politicus Nigel Farage uitdaagt bij tussentijdse verkiezingen. Ook wordt spottend verwezen naar zijn rivaal.

De in een vuilnisbakpak rondlopende Binface, die eigenlijk Jonathan David Harvey heet, staat in augustus op het stembiljet in Clacton. De rechts-populistische Farage zat voor dat kiesdistrict in het parlement, maar trad af om zich opnieuw verkiesbaar te kunnen stellen na onrust over zijn financiën. Grote partijen zagen dat als een politieke truc en boycotten de verkiezing. Daardoor kwam Binface in beeld als anti-Farage-kandidaat.

De komiek deelt in zijn programma steken uit naar zijn tegenstander. Zo belooft hij geen miljoenen aan te nemen van cryptomiljardairs. "Op aarde", voegt hij eraan toe.