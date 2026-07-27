Jongste zoon van de Bauers deelt foto's na afvaltraject

Lucas Bauer deelt op Instagram dat hij van maat "2XL" naar "L/M" is gegaan. De jongste zoon van Frans en Mariska Bauer, die doorgaans buiten de schijnwerpers blijft, startte drie weken geleden zijn eigen Instagramaccount.

De 17-jarige Bauer deelt twee foto's van zichzelf, waarop zijn transformatie te zien is. "Zo trots op je", plaatst moeder Mariska als reactie op de foto's met een spierbal- en een vuuremoji. De jongste Bauer-zoon was hiervoor weinig te zien in de realityprogramma's over de familie of op sociale media. Zijn moeder verklaarde eerder dat hij daar weinig behoefte aan zou hebben.

Sinds een paar weken deelt Lucas vaker foto's van zichzelf online. Onder andere een paar selfies met zijn bekende vader.