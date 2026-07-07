BRUSSEL (ANP) - Koning Filip van België is vrijdag aanwezig bij de kwartfinale van het WK voetbal. Dat meldt het Belgische hof dinsdag. Het nationale team van België neemt het in de Amerikaanse stad Los Angeles op tegen Spanje.

De Belgische koning belde maandag met de Belgische bondscoach Rudi Garcia en aanvoerder Youri Tielemans om hen succes te wensen met de wedstrijd tegen de Verenigde Staten. Zowel het paleis als het nationale team van België deelde op sociale media foto's van het telefoongesprek. De wedstrijd eindigde in een 4-1-overwinning voor België.

Filip was tot nu toe nog niet naar een van de gastlanden afgereisd om een wedstrijd van de Rode Duivels te bekijken. Koning Willem-Alexander ging tijdens de groepsfase al kijken bij Oranje en ook bij Curaçao.