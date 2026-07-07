Suzan & Freek, Typhoon, Gaidaa, Karsu en Sef maken kans op de Gouden Notekraker 2026. De prijs voor uitzonderlijke en invloedrijke liveprestaties in het Nederlandse muziekcircuit wordt op 22 september uitgereikt in PAARD in Den Haag. De presentatie is in handen van radiodj Jan-Willem Roodbeen.

Naast de Gouden Notekraker wordt ook de Neon Notekraker uitgereikt. Dit is de nieuwe naam van de prijs die voorheen bekendstond als de aanmoedigingsprijs de Zilveren Notekraker. Op deze prijs maken Hiqpy, Joël Domingos, Kay Slice, Nusantara Beat en XXJULÍA kans.

Nieuw dit jaar is dat de winnaars niet langer via een stemming worden bepaald, maar door een vakjury worden gekozen. De Gouden Notekraker wordt uitgereikt in samenwerking met Sena, de organisatie die de vergoedingen voor muzikanten en producenten behartigt wanneer muziek in het openbaar wordt gedraaid.